#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.55
627.55
6.7
Политика

Министр обороны открыл военный колледж в Шымкенте

Военный колледж в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 16:25 Фото: МО РК
В торжественной церемонии открытия Военного колледжа имени Сабыра Рахимова приняли участие министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

По традиции состоялось возложение венков к памятнику Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова. Личный состав учебного заведения, представители акимата, общественности, ветераны Вооруженных сил и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" почтили память легендарного военачальника минутой молчания.

Фото: МО РК

Под торжественные звуки военного оркестра министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и аким Шымкента Габит Сыздыкбеков перерезали символическую ленту у главного входа в учебный корпус.

Фото: МО РК

Со знаменательным событием участников торжественного мероприятия поздравил министр обороны.

"Новый колледж носит имя прославленного командира, первого казахского генерала Героя Советского Союза Сабыра Рахимова, являющегося символом мужества, верности воинскому долгу и любви к Родине. Сабыр Рахимов – один из тех казахов, кто своим примером доказал, что честь и отвага способны творить историю. На ваше учебное заведение возложена особая миссия – подготовка высококвалифицированных сержантов, способных принимать решения в сложных условиях, действовать профессионально и ответственно", – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Министр пожелал преподавателям и командирам прививать воспитанникам не только профессиональные навыки, но и духовно-нравственные ценности, национальный дух и патриотизм. А будущим сержантам – крепкого здоровья, высоких результатов в учебе, новых побед и достижений во имя процветания независимого государства. С ответным словом выступил улан военного колледжа Сабыр Кошкарбай. Он поблагодарил за созданные для обучения условия и выразил позитивный настрой однокурсников, решивших освоить военную специальность.

Фото: МО РК

Церемония награждения отличившихся военнослужащих завершилась торжественным маршем личного состава колледжа и показом элементов рукопашного боя на плацу, где были выставлены образцы военной техники. После показательного выступления уланов гости осмотрели учебный корпус, казармы, библиотеку, музей, столовую, спортивный зал и стадион.

Фото: МО РК

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Завершился официальный визит президента Казахстана в Китай
Политика
13:44, Сегодня
Завершился официальный визит президента Казахстана в Китай
Военная техника, высокие гости и воздушные шары: масштабы парада в Пекине показала Акорда
Политика
10:47, Сегодня
Военная техника, высокие гости и воздушные шары: масштабы парада в Пекине показала Акорда
В Мажилис пришел новый депутат от "Ак жол"
Политика
10:21, Сегодня
В Мажилис пришел новый депутат от "Ак жол"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: