Министр обороны открыл военный колледж в Шымкенте

В торжественной церемонии открытия Военного колледжа имени Сабыра Рахимова приняли участие министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков.

По традиции состоялось возложение венков к памятнику Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова. Личный состав учебного заведения, представители акимата, общественности, ветераны Вооруженных сил и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз" почтили память легендарного военачальника минутой молчания.

Фото: МО РК

Под торжественные звуки военного оркестра министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и аким Шымкента Габит Сыздыкбеков перерезали символическую ленту у главного входа в учебный корпус.

Фото: МО РК

Со знаменательным событием участников торжественного мероприятия поздравил министр обороны.

"Новый колледж носит имя прославленного командира, первого казахского генерала Героя Советского Союза Сабыра Рахимова, являющегося символом мужества, верности воинскому долгу и любви к Родине. Сабыр Рахимов – один из тех казахов, кто своим примером доказал, что честь и отвага способны творить историю. На ваше учебное заведение возложена особая миссия – подготовка высококвалифицированных сержантов, способных принимать решения в сложных условиях, действовать профессионально и ответственно", – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Министр пожелал преподавателям и командирам прививать воспитанникам не только профессиональные навыки, но и духовно-нравственные ценности, национальный дух и патриотизм. А будущим сержантам – крепкого здоровья, высоких результатов в учебе, новых побед и достижений во имя процветания независимого государства. С ответным словом выступил улан военного колледжа Сабыр Кошкарбай. Он поблагодарил за созданные для обучения условия и выразил позитивный настрой однокурсников, решивших освоить военную специальность.

Фото: МО РК

Церемония награждения отличившихся военнослужащих завершилась торжественным маршем личного состава колледжа и показом элементов рукопашного боя на плацу, где были выставлены образцы военной техники. После показательного выступления уланов гости осмотрели учебный корпус, казармы, библиотеку, музей, столовую, спортивный зал и стадион.