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Политика

Министр обороны оценил, чем кормят срочников

Воинская часть, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 13:40 Фото: МО РК
Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов без предварительного уведомления прибыл в воинскую часть 31775 Регионального командования "Астана", расположенную в Караганде.

В ходе рабочей поездки руководитель оборонного ведомства проверил организацию службы, состояние казарм, санитарных зон и качество питания. Особое внимание было уделено обеспечению солдат срочной службы.

Фото: МО РК

Министр побеседовал с военнослужащими, интересовался их бытовыми условиями, возможностью связи с родными и моральной атмосферой в подразделениях. Личный состав отметил стабильность снабжения и выразил признательность за проявленную заботу.

Фото: МО РК

Во время обеда в солдатской столовой генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов лично оценил разнообразие и качество приготовленных блюд. По итогам посещения командованию были даны конкретные указания, направленные на улучшение повседневной организации и укрепление дисциплины.

"Такие выезды позволяют получать объективную картину, оперативно выявлять недостатки и решать возникающие вопросы. Это повышает доверие, сплоченность и эффективность работы подразделений", – отметил министр.

Фото: МО РК

Подобные внезапные проверки, по словам главы Минобороны, будут продолжены в целях постоянного мониторинга и повышения стандартов военной службы.

Фото: МО РК

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Айсулу Омарова
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