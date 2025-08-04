Министр обороны оценил, чем кормят срочников

Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов без предварительного уведомления прибыл в воинскую часть 31775 Регионального командования "Астана", расположенную в Караганде.

В ходе рабочей поездки руководитель оборонного ведомства проверил организацию службы, состояние казарм, санитарных зон и качество питания. Особое внимание было уделено обеспечению солдат срочной службы.

Фото: МО РК

Министр побеседовал с военнослужащими, интересовался их бытовыми условиями, возможностью связи с родными и моральной атмосферой в подразделениях. Личный состав отметил стабильность снабжения и выразил признательность за проявленную заботу.

Фото: МО РК

Во время обеда в солдатской столовой генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов лично оценил разнообразие и качество приготовленных блюд. По итогам посещения командованию были даны конкретные указания, направленные на улучшение повседневной организации и укрепление дисциплины.

"Такие выезды позволяют получать объективную картину, оперативно выявлять недостатки и решать возникающие вопросы. Это повышает доверие, сплоченность и эффективность работы подразделений", – отметил министр.

Фото: МО РК

Подобные внезапные проверки, по словам главы Минобороны, будут продолжены в целях постоянного мониторинга и повышения стандартов военной службы.