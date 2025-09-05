#АЭС в Казахстане
События

Токаев лично вручил госнаграды группе граждан в Акорде

президент РК Касым-Жомарт Токаев, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 13:03 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 5 сентября 2025 года, состоялась торжественная церемония, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике. После выступления президент лично вручил группе граждан государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли".

Затем на сайте Акорды опубликовали указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", подписанный главой государства. Из него следует, что Касым-Жомарт Токаев постановил за большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградить:

орденом "Барыс" ІІІ степени

  • Тиесова Данияра Cуиншликовича – советника председателя правления ТОО "PTC Holding", Республика Узбекистан;

орденом "Парасат"

  • Жаркешова Санжара Серикбаевича – вице-министра энергетики;
  • Наушиева Танбая Есеналиевича – ветерана труда, город Астана;
  • Сармурзину Раушан Гайсиевну – ветерана труда, город Астана;

орденом "Достық" ІІ степени

  • Яна Миньюй – президента АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", Кызылординская область;

орденом "Құрмет"

  • Абдулгафарова Дастана Елемесовича – заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз";
  • Айбулганова Гаждибая Демиевича – трубопроводчика филиала "Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";
  • Ахмет ұлы Бақыбай – ветерана труда, Мангистауская область;
  • Ерболатову Нурбиби Куныршаевну – слесаря-ремонтника АО "Озенмунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область;
  • Масакбаева Ергеша Молдаразовича – монтера Шымкентского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz";
  • Милехина Юрия Тимофеевича – ветерана труда, Атырауская область;
  • Сарманова Бисенбая Ондасыновича – оператора Западного управления операторских услуг АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область;
  • Стадника Валерия Станиславовича – машиниста филиала "Управление магистральных газопроводов "Уральск" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz", Западно-Казахстанская область;
  • Ушакову Валентину Николаевну – главного инженера проектов АО "НИПИ "Каспиймунайгаз", Атырауская область;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІ степени

  • Кадырова Нуржана Есеновича – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

  • Абилхайрова Жолдаскали Сериккалиевича – начальника буровой установки ТОО "Бургылау", Мангистауская область;
  • Абрамчева Владимира Павловича – оператора нефтеперекачивающей станции "Курмангазы" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область;
  • Байбакирова Кадора Ажибековича – оператора технологических установок ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" АО "НК "КазМунайГаз";
  • Куанышкалиева Асхата Насиевича – инженера-механика филиала "Казахстан" "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", Западно-Казахстанская область;
  • Куншигарова Саламата Машековича – машиниста ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";
  • Мендигалиева Каната – ветерана труда, Атырауская область;
  • Рожкова Сергея Ивановича – оператора нефтеперекачивающей станции "Атырау" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область;
  • Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Батирбекова Закира Турдановича – слесаря Туркестанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz";
  • Бисембергенову Марию – машиниста производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область;
  • Джарликаганова Тимура Саиновича – регионального менеджера ТОО "QHSE-Akbarys", Западно-Казахстанская область;
  • Джубанышева Турлана Наурзбаевича – ведущего инженера-механика ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";
  • Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – электрогазосварщика филиала "Управление магистральных газопроводов "Актобе" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";
  • Изтелеуова Нурбека Баяновича – слесаря филиала "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";
  • Молдагазина Талгата Турахметовича – слесаря Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО "СНПС-Актобемунайгаз";
  • Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы – оператора нефтегазодобывающего управления "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область;
  • Суттибаеву Бакыткуль Жаксылыковну – оператора филиала "Управление магистральных газопроводов "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";
  • Сыдыкова Омирбая Жумадиловича – старшего инженера ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент;
  • Турдалиева Асилхана Сыдановича – инженера "Управление магистральных газопроводов "Караганда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";
  • Унаеву Гулжан Сагингалиевну – электромонтера филиала "Управление магистральных газопроводов "Актау" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";
  • Хегая Дмитрия Афанасьевича – старшего оператора ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент;
  • Шарафиева Раиса Рафкатовича – оператора Павлодарского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз".

Указ вводится в действие со дня подписания.

, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 13:03
Что будет играть ключевую роль в мировой энергетике, рассказал Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии в Акорде, где высказался о своем недавнем визите в Китай. Также президент рассказал о будущем нефтегазовой отрасли.

Ошибка в тексте: