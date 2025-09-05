Токаев лично вручил госнаграды группе граждан в Акорде

В Акорде сегодня, 5 сентября 2025 года, состоялась торжественная церемония, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике. После выступления президент лично вручил группе граждан государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли".

Затем на сайте Акорды опубликовали указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", подписанный главой государства. Из него следует, что Касым-Жомарт Токаев постановил за большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны наградить:

орденом "Барыс" ІІІ степени

Тиесова Данияра Cуиншликовича – советника председателя правления ТОО "PTC Holding", Республика Узбекистан;

орденом "Парасат"

Жаркешова Санжара Серикбаевича – вице-министра энергетики;

Наушиева Танбая Есеналиевича – ветерана труда, город Астана;

Сармурзину Раушан Гайсиевну – ветерана труда, город Астана;

орденом "Достық" ІІ степени

Яна Миньюй – президента АО "ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз", Кызылординская область;

орденом "Құрмет"

Абдулгафарова Дастана Елемесовича – заместителя председателя правления АО "НК "КазМунайГаз";

Айбулганова Гаждибая Демиевича – трубопроводчика филиала "Управление магистральных газопроводов "Алматы" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";

Ахмет ұлы Бақыбай – ветерана труда, Мангистауская область;

Ерболатову Нурбиби Куныршаевну – слесаря-ремонтника АО "Озенмунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область;

Масакбаева Ергеша Молдаразовича – монтера Шымкентского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz";

Милехина Юрия Тимофеевича – ветерана труда, Атырауская область;

Сарманова Бисенбая Ондасыновича – оператора Западного управления операторских услуг АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область;

Стадника Валерия Станиславовича – машиниста филиала "Управление магистральных газопроводов "Уральск" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz", Западно-Казахстанская область;

Ушакову Валентину Николаевну – главного инженера проектов АО "НИПИ "Каспиймунайгаз", Атырауская область;

орденом "Еңбек Даңқы" ІІ степени

Кадырова Нуржана Есеновича – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени

Абилхайрова Жолдаскали Сериккалиевича – начальника буровой установки ТОО "Бургылау", Мангистауская область;

Абрамчева Владимира Павловича – оператора нефтеперекачивающей станции "Курмангазы" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область;

Байбакирова Кадора Ажибековича – оператора технологических установок ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" АО "НК "КазМунайГаз";

Куанышкалиева Асхата Насиевича – инженера-механика филиала "Казахстан" "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", Западно-Казахстанская область;

Куншигарова Саламата Машековича – машиниста ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

Мендигалиева Каната – ветерана труда, Атырауская область;

Рожкова Сергея Ивановича – оператора нефтеперекачивающей станции "Атырау" АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К", Атырауская область;

Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – оператора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Батирбекова Закира Турдановича – слесаря Туркестанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" АО "НК "QazaqGaz";

Бисембергенову Марию – машиниста производственного управления "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Мангистауская область;

Джарликаганова Тимура Саиновича – регионального менеджера ТОО "QHSE-Akbarys", Западно-Казахстанская область;

Джубанышева Турлана Наурзбаевича – ведущего инженера-механика ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" АО "НК "КазМунайГаз";

Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – электрогазосварщика филиала "Управление магистральных газопроводов "Актобе" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";

Изтелеуова Нурбека Баяновича – слесаря филиала "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";

Молдагазина Талгата Турахметовича – слесаря Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО "СНПС-Актобемунайгаз";

Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы – оператора нефтегазодобывающего управления "Жылыоймунайгаз" АО "Эмбамунайгаз" АО "НК "КазМунайГаз", Атырауская область;

Суттибаеву Бакыткуль Жаксылыковну – оператора филиала "Управление магистральных газопроводов "Тараз" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";

Сыдыкова Омирбая Жумадиловича – старшего инженера ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент;

Турдалиева Асилхана Сыдановича – инженера "Управление магистральных газопроводов "Караганда" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";

Унаеву Гулжан Сагингалиевну – электромонтера филиала "Управление магистральных газопроводов "Актау" АО "Интергаз Центральная Азия" АО "НК "QazaqGaz";

Хегая Дмитрия Афанасьевича – старшего оператора ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" АО "НК "КазМунайГаз", город Шымкент;

Шарафиева Раиса Рафкатовича – оператора Павлодарского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл" АО "НК "КазМунайГаз".

Указ вводится в действие со дня подписания.

