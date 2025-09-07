Токаев поздравил президента Бразилии с Днем независимости
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
Глава государства поздравил бразильского коллегу посредством телеграммы.
"Президент Казахстана отметил динамичное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества", – говорится в сообщении Акорды от 7 сентября 2025 года.
Токаев пожелал президенту Бразилии успехов в его ответственной деятельности, а бразильскому народу – процветания и благополучия.
8 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.
