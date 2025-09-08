Токаев поздравил президента Северной Македонии с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Северной Македонии Гордану Сильяновску-Давкову с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства направил телеграмму.

Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Республикой Северная Македония, которая считается одним из надежных партнеров Казахстана на Балканском полуострове, будет и впредь развиваться в духе традиционной дружбы и взаимопонимания.

Отметим, что 7 сентября Токаев поздравил с Днем независимости президента Бразилии.