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Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, Анджей Дуда Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Анджея Дуду с национальным праздником Польши – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня Польша добилась больших успехов в политическом, социально-экономическом развитии и обеспечении высокого уровня жизни граждан. Убежден, авторитет вашей страны на мировой арене продолжит укрепляться, а благосостояние народа будет только приумножаться. Мы рассматриваем Польшу как близкого партнера Казахстана в Европе и придаем особое значение углублению наших отношений в духе дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.

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9 ноября президент Владимир Путин прилетел в Астану с официальным визитом и принял участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах, где обсудили вопросы казахстанско-российского партнерства.

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