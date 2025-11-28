#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
516.86
598.68
6.58
Политика

Токаев поздравил президента Албании с Днем независимости республики

Токаев поздравил президент Албании, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 19:35 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество будет и впредь развиваться во благо двух стран.

Глава государства пожелал Байраму Бегаю успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Албании – благополучия и процветания.

Ранее глава государства провел переговоры с вице-президентом Швейцарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Глава государства поздравил президента Албании с важным праздником
21:21, 28 ноября 2024
Глава государства поздравил президента Албании с важным праздником
Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
21:08, 02 сентября 2024
Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Токаев поздравил президента Албании
17:08, 28 ноября 2023
Токаев поздравил президента Албании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: