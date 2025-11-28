Токаев поздравил президента Албании с Днем независимости республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил коллегу Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество будет и впредь развиваться во благо двух стран.

Глава государства пожелал Байраму Бегаю успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Албании – благополучия и процветания.

