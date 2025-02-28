Токаев назначил Каната Шарлапаева своим помощником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 февраля 2025 года, назначил себе нового помощника. Им стал Канат Шарлапаев. Ранее он занимал должность министра промышленности и строительства, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды.

"Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности", – отмечено в официальном сообщении.

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").

Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия), где проработал до 2015 года.

С 2015 по 2020 годы занимал различные должности в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия". В 2020-2022 годы работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года занимал должность председателя правления, члена Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 4 сентября 2023 года руководил Министерством промышленности и строительства.

25 января 2025 года он получил новую должность, возглавив Федерацию регби.

Сегодня Токаев также провел ряд других назначений. Так, Жандос Шаймарданов освобожден от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам. Теперь ведомство возглавляет Асет Иргалиев.

Кроме того, Абай Кайырбеков стал заместителем министра внутренних дел – главой КУИС. Об этом подробнее можно прочитать по ссылке.