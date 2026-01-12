В Казахстане выявлены системные махинации в ОСМС на 26 млрд тенге
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Об этом 12 января 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период:
- Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге.
- Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.
- Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.
- Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге.
- Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.
Материал по теме
Казахстан превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства – Токаев
Также Касым-Жомарту Токаеву доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино.
"Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций. Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам".Пресс-служба президента РК
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Материал по теме
Президент утвердил дату проведения заседания Национального курултая
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по Парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Президент ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе, а также утвердил дату проведения заседания Национального курултая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript