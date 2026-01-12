В Казахстане выявлены системные махинации в ОСМС на 26 млрд тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Об этом 12 января 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период:

Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге.

Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.

Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге.

Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.

Материал по теме Казахстан превратился в теневого поставщика дешевых ГСМ в сопредельные государства – Токаев

Также Касым-Жомарту Токаеву доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино.

"Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций. Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых. Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам". Пресс-служба президента РК

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.

Материал по теме Президент утвердил дату проведения заседания Национального курултая

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по Парламентской реформе с участием государственного советника Ерлана Карина и помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева. Президент ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе, а также утвердил дату проведения заседания Национального курултая.