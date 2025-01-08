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Политика

Глава АФМ доложил Токаеву о спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России

Токаев, Элиманов, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу. Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 8 января, Элиманов также доложил президенту, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%:

  • по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
  • конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
  • начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
  • ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
  • заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
  • закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
  • изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
  • закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
  • предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
  • пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.

Затем проинформировал и о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров:

  • пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
  • заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Ранее Токаев принял первого заместителя руководителя Администрации президента. Эту должность с 6 января занимает экс-аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Также сегодня президент успел заслушать отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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