Глава АФМ доложил Токаеву о спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России
По данным Акорды за 8 января, Элиманов также доложил президенту, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы позволила снизить ее уровень на 1,3%:
- по результатам деятельности Агентства завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
- конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
- начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
- ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
- заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
- закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
- изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
- закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
- предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
- пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников.
Затем проинформировал и о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных "наркошопа" и задержано 35 наркодилеров:
- пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
- заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Ранее Токаев принял первого заместителя руководителя Администрации президента. Эту должность с 6 января занимает экс-аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.
Также сегодня президент успел заслушать отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году.