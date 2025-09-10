Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго
Фото: akorda.kz
10 сентября 2025 года в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций.
Фото: akorda.kz
Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.
Фото: akorda.kz
Также прозвучали гимны Казахстана и ДРК.
Фото: akorda.kz
6 сентября 2025 года стало известно, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент ДРК Феликс Чисекеди.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript