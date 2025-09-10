#АЭС в Казахстане
События

Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:35 Фото: akorda.kz
10 сентября 2025 года в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:35

Фото: akorda.kz

Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.

военные в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:35

Фото: akorda.kz

Также прозвучали гимны Казахстана и ДРК.

люди в Акорде, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:35

Фото: akorda.kz

6 сентября 2025 года стало известно, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент ДРК Феликс Чисекеди.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
