Как в Акорде встретили президента Демократической Республики Конго

10 сентября 2025 года в Акорде состоялась официальная церемония встречи президента Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы президента РК, Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди представили друг другу членов делегаций.

Фото: akorda.kz

Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт.

Фото: akorda.kz

Также прозвучали гимны Казахстана и ДРК.

Фото: akorda.kz

6 сентября 2025 года стало известно, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент ДРК Феликс Чисекеди.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества.