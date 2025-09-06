Президент ДР Конго посетит Казахстан
Фото: akorda.kz
По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 9-10 сентября Казахстан с государственным визитом посетит президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщает Zakon.kz.
О предстоящем визите иностранного гостя высокого уровня сообщила пресс-служба Акорды.
"В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества", – говорится в сообщении.
За день до визита, 8 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана.
