Политика

Президент ДР Конго получил высшую награду Казахстана

президенты Казахстана и ДР Конго, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:47 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подчеркнул, что сегодня, 10 сентября 2025 года, исторический день в летописи сотрудничества двух стран.

"Отношения между двумя республиками развиваются динамичными темпами. Прежде всего, для нас большая честь принимать в Казахстане президента Феликса Чисекеди с первым государственным визитом. Демократическая Республика Конго – важный и надежный партнер Казахстана на африканском континенте. Наши двусторонние связи основаны на узах прочной дружбы и взаимного уважения. Казахстан заинтересован в углублении сотрудничества с ДРК в различных сферах. Существуют все предпосылки для придания ему нового импульса. Нас объединяют высокий уровень политической воли, значительный торгово-экономический потенциал, а также общие цели в культурно-гуманитарной сфере. Об этом свидетельствуют итоги сегодняшних переговоров. Мы договорились вывести межгосударственные отношения на новый уровень в духе взаимной поддержки и понимания. Достигнуты важные соглашения, отвечающие интересам обеих стран. Подтверждена готовность дальнейшего укрепления взаимодействия на международной арене. Мы также условились совместно прилагать усилия для обеспечения глобальной безопасности и стабильности. В целом, есть все основания утверждать, что многогранное партнерство между Астаной и Киншасой имеет большой потенциал и широкие перспективы".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил исторический вклад Феликса Чисекеди в развитие сотрудничества двух стран. Президент Казахстана также подчеркнул, что рассматривает его как подлинного лидера, который, опираясь на поддержку народу, ведет свою страну вперед.

"Демократическая Республика Конго добивается значительных успехов и укрепляет свои позиции на международной арене. Экономика Вашей страны демонстрирует устойчивый рост. По Вашей инициативе успешно реализуются новые проекты в различных сферах. Несомненно, эти достижения стали возможными благодаря Вашим усилиям. Уверен, что под Вашим руководством страна и впредь будет достигать все более высоких результатов. На этом пути Казахстан готов оказывать Вашей стране всестороннюю поддержку", – сказал он.

Фото: akorda.kz

Президент добавил, что принял решение о награждении Феликса Чисекеди орденом "Достық" I степени за значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго, развитие дружбы между двумя народами, обеспечение международной и региональной безопасности и стабильности.

"Это знак особого уважения и искренней благодарности казахского народа, а также проявление теплого отношения к вашему народу. Вы первым среди руководителей африканских стран удостоены такой почетной награды".Касым-Жомарт Токаев

Президент Демократической Республики Конго поблагодарил Токаева и заявил о готовности к расширению плодотворного сотрудничества:

"Я принимаю на себя обязательство прилагать еще больше усилий в целях продвижения связей между нашими странами и нашими народами. Мы будем стремиться к их дальнейшему укреплению, а также к поиску новых направлений взаимодействия как в интересах моей страны, Демократической Республики Конго, так и всего африканского континента. Центральная Азия пока недостаточно известна в Африке, поэтому развитие и укрепление нашего взаимодействия может ознаменовать новую веху в истории отношений между нашими континентами".

Ранее президенты Казахстана и Демократической Республики Конго провели переговоры в расширенном формате. По словам Касым-Жомарта Токаева, приезд Феликса Чисекеди в Астану с представительной делегацией является проявлением особого уважения к казахскому народу. В свою очередь Чисекеди поблагодарил Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
