Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди приняли совместное заявление

В пресс-службе Акорды рассказали, что сделали президенты Казахстана и Демократической Республики Конго по итогам переговоров, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 10 сентября 2025 года в Telegram-канале главы нашего государства:

"По итогам переговоров президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди приняли совместное заявление".

Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.

Ранее президенты Казахстана и Демократической Республики Конго провели переговоры в расширенном формате. По словам Касым-Жомарта Токаева, приезд Феликса Чисекеди в Астану с представительной делегацией является проявлением особого уважения к казахскому народу. В свою очередь Чисекеди поблагодарил Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества.