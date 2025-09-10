#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Политика

Касым-Жомарт Токаев и Феликс Чисекеди приняли совместное заявление

Феликс Чисекеди, Касым-Жомарт Токаев, переговоры, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:20 Фото: akorda.kz
В пресс-службе Акорды рассказали, что сделали президенты Казахстана и Демократической Республики Конго по итогам переговоров, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной 10 сентября 2025 года в Telegram-канале главы нашего государства:

"По итогам переговоров президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди приняли совместное заявление".

Кроме того, были подписаны межведомственные документы по дипломатическим консультациям, а также сотрудничеству в области горного дела и геологии.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 14:20
Казахстан и ДР Конго укрепляют связи: состоялись переговоры президентов

Ранее президенты Казахстана и Демократической Республики Конго провели переговоры в расширенном формате. По словам Касым-Жомарта Токаева, приезд Феликса Чисекеди в Астану с представительной делегацией является проявлением особого уважения к казахскому народу. В свою очередь Чисекеди поблагодарил Токаева за теплый прием и подтвердил готовность своей страны к углублению сотрудничества.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
