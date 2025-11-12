О чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

12 ноября 2025 года президенты Казахстана и России провели переговоры. Пресс-служба Акорды поделилась подробностями, сообщает Zakon.kz.

В начале своего обращения Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Путина за исключительное гостеприимство.

"В ходе нашего визита мы воочию убедились в том, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие нюансы данного мероприятия. Для нас государственный визит в Российскую Федерацию – это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились, проводили консультации по линии министерств, ведомств, поскольку масштаб сотрудничества действительно уникален. Нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество. Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Также глава Казахстана с удовольствием уточнил, что каких-либо проблем в двусторонних взаимоотношениях не существует.

"Буквально все сферы, как вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно. Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 млрд долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель. В самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели". Касым-Жомарт Токаев

Президент особо отметил сотрудничество с Россией в области атомной энергии.

"Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Это действительно важное событие, прорывной проект. Речь идет не только о строительстве самой станции, но и о создании новой сферы компетенций". Касым-Жомарт Токаев

Далее речь пошла о сотрудничестве в сфере образования.

"9 российских вузов открыли свои филиалы в Казахстане, в том числе достаточно известные вузы. Признательны всем представителям образовательной сферы Российской Федерации за это сотрудничество. Хотел бы отметить тот факт, что Казахский национальный университет впервые открыл свой филиал на базе Омского университета. Это тоже событие большого значения. Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно молодежи наших государств, передать им эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они хорошо знали друг друга. Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической и геополитической реальности. Наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно. Государственный визит президента Казахстана в данный момент в Российскую Федерацию в значительной степени выполняет данную задачу. Полагаю, что будет иметь продолжение эта практика, в связи с чем я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Владимир Путин в ответ заявил, что отношения России с Казахстаном развиваются поступательно.

"И практика, и жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Это подтверждается конкретными делами. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За 9 месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций. Нам еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке, и затем в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС. Поэтому у нас насыщенная программа, и она исполняется. Подготовлен меморандум по результатам Вашего сегодняшнего визита, который говорит о том, что мы выводим наши отношения на еще более высокий межгосударственный уровень. Нас это не может не радовать. Мы всячески стремимся к дальнейшему развитию отношений с Казахстаном". Владимир Путин

Президент Казахстана прибыл в Россию с государственным визитом 11 ноября 2025 года. В этот же день в Кремле прошла неформальная встреча президентов Путина и Токаева, которая длилась более 2,5 часа. Сегодня, 12 ноября, президент возложил цветы к памятнику-мемориалу "Могила неизвестного солдата" и провел встречу с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.