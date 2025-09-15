Прокурор Актюбинской области встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики

15 сентября т.г. в здании прокуратуры Актюбинской области состоялась официальная встреча прокурора области Марата Абишева с Генеральным консулом Китайской Народной Республики господином Го Юй в г. Актобе. Во встрече также приняли участие заместители Генконсула Чжан Нань и Чжан Шэнпэн.

Обсуждались вопросы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов, а также актуальные аспекты в сфере экономики, экологии и трудовых прав работников в нефтегазовом секторе.

На территории Актюбинской области успешно функционируют 76 компаний с китайским участием (из них 2 крупные, 6 средних и 68 малых).

Фото: прокуратура Актюбинской области

Среди наиболее значимых предприятий в промышленном секторе – АО "СНПС-Актобемунайгаз" (работает в регионе с 1997 года), ТОО "Восток Нефть и СО", ТОО "ККБК "Великая стена"", ТОО "Актобемунай маш комплект" и другие.

В регионе запланирована реализация 6 инвестиционных проектов с участием китайской стороны на общую сумму порядка 1,2 трлн тенге.

К примеру, будет построен газохимический комплекс по производству карбамида ТОО "KMG PetroChem" (АО "НК "КазМунайГаз"" – 49%, СНПС (Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация- 51%), стоимостью 582 млрд тенге.

Планируется создание около 400 новых рабочих мест. Мощность проекта – 800 тыс. тонн карбамида в год.

Фото: прокуратура Актюбинской области

В ходе встречи прокурор области Марат Абишев подчеркнул, что органы прокуратуры продолжают работу по сопровождению значимых инвестиционных проектов в строгом соответствии с установками главы государства и генерального прокурора.

Кроме того, генеральный консул и его коллеги проинформированы, что по поручению президента страны в структуре генеральной прокуратуры создается Комитет по защите прав инвесторов.

Иными словами, работа высшего надзорного органа по устранению бюрократических барьеров, сокращению необоснованных проверок будет продолжена на еще более высоком уровне.

Весь госаппарат работает на улучшение инвестклимата и благосостояния граждан.

Фото: прокуратура Актюбинской области

Со своей стороны, генеральный консул Го Юй поблагодарил прокурора области за возможность обсудить широкий круг вопросов, касающихся защиты интересов иностранных инвесторов, отметив значимую роль органов прокуратуры.

Он также отметил положительную динамику взаимодействия с государственными органами региона и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Прокурор области, завершая встречу, подчеркнул открытость прокуратуры для конструктивного диалога по всем волнующим правовым вопросам, акцентируя, что прокуроры всегда готовы защищать добросовестный бизнес, в том числе инвесторов.