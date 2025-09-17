#АЭС в Казахстане
События

Кто мог бы стать моральным ядром "Движения за мир", рассказал Токаев

съезд религий в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 12:28 Фото: akorda.kz
На пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент заявил, что большие надежды возлагаются на религиозных лидеров, которые несут особую ответственность за развитие межцивилизационных обменов и укрепление доверия между людьми и обществами, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил уверенность, что религиозные лидеры сделают все возможное, чтобы предотвратить скатывание мира в пучину хаоса, напомнив многим политикам о здравом смысле, доброй воле и нравственной ответственности.

"На глобальном уровне уже есть такие вдохновляющие примеры. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, Документ о человеческом братстве, Мекканская декларация, Бахрейнский форум, Дом семьи Авраама в Объединенных Арабских Эмиратах – все эти инициативы показывают, что религия становится мощной консолидирующей силой, когда мы действуем сообща. Такой опыт нужно развивать и масштабировать", – призвал Касым-Жомарт Токаев.

Затем глава государства представил видение Казахстаном перспективных направлений укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога. Первым приоритетом президент считает важность задействовать потенциал духовной дипломатии на уровне международных и региональных организаций.

"Предлагаю обсудить ранее обнародованную мною идею "Движения за мир" под эгидой Съезда. Религиозные иерархи могли бы стать моральным ядром данного движения с нейтральным, неполитизированным призывом к прекращению насилия и поиску мирных решений. Эта инициатива, основанная на общечеловеческих ценностях святости жизни, сострадания и милосердия, может объединить не только широкие массы верующих, но и политиков, представителей международных организаций, негосударственных структур, экспертов, молодежь. Голос в защиту мира должен звучать настойчивее, и такие площадки, как Съезд, призваны этому способствовать", – продолжил Токаев.

Он отметил, что большие надежды по-прежнему возлагаются на Организацию Объединенных Наций, которая остается незаменимой глобальной платформой.

"Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность государствам – членам ООН за поддержку предложения Казахстана о создании в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Важно также усиливать роль таких региональных структур, как СВМДА, ОИС, ОБСЕ, ШОС, СНГ, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Лига арабских государств", – заявил он.

На пленарном заседании президент также предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
