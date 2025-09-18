"У мира есть будущее": Касым-Жомарт Токаев подвел итоги Съезда в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на закрытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В своем выступлении глава государства отметил, что на протяжении нескольких дней в Астане проходят встречи представителей разных культур и цивилизаций, сообщает Zakon.kz.

По его словам, несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения.

"Ярким подтверждением тому стала Итоговая декларация Съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное – духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.

"Сегодня вы показываете всему миру пример дальновидности и рассудительности. В условиях нарастающей геополитической нестабильности это приобретает особое значение. Форум показал, насколько важно сегодня развивать взаимодействие между религиями и культурами, наращивать сотрудничество ради лучшего будущего для всего человечества. В ходе пленарного и секционных заседаний, специальной сессии по защите религиозных объектов и символов, экспертного круглого стола и форума молодых религиозных лидеров было высказано много ценных идей и предложений. Вы решительно осудили деструктивные идеологии и насилие, рассмотрели возможности урегулирования современных кризисов, обсудили пути преодоления социального неравенства и построения инклюзивных обществ. Особое внимание уделено вопросам экологии, устойчивого развития, влияния новых технологий и искусственного интеллекта на жизнь людей. В своем выступлении на открытии Съезда я отметил важную роль духовной дипломатии в укреплении диалога и доверия на международной арене. Отрадно, что вы разделяете такую позицию". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Далее он уточнил, что в эпоху коренных изменений в мире именно религиозные лидеры должны нести человечеству свет нравственных ориентиров и гуманистических ценностей.

"За два дня вы пришли к общему пониманию дальнейшей повестки и ключевых направлений работы Съезда, которые были изложены в совместной итоговой Декларации. Призываю всех участников форума, включая послов доброй воли, активно продвигать идеи этой Декларации. Полностью поддерживаю ваши рекомендации Секретариату Съезда о разработке документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями, а также универсальных принципов ответственного использования искусственного интеллекта с позиций духовности и гуманизма. Особо хочу отметить сессию, организованную в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН". Касым-Жомарт Токаев

Также президент указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.

"Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Центральной Азии в этом вопросе. Состоявшийся Форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На Съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния Съезда как глобальной диалоговой площадки.

"Мы продолжим расширение партнерской сети Секретариата Съезда с институтами ООН и другими структурами. Планируется проведение ряда мероприятий с участием международных партнеров, молодежи, экспертов, волонтерских организаций, направленных на продвижение идей Съезда. Мир – наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего. Вы прилагаете неустанные усилия на этом пути. Об этом убедительно свидетельствует и наша сегодняшняя встреча. Подводя итоги, можно сказать, что Съезд прошел успешно. Выражаю всем вам огромную благодарность. Убежден, что наше единство во имя высоких целей будет и далее крепнуть", – подытожил президент.

