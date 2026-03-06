Токаев: Гуманитарная помощь не должна подвергаться политизации

Глава государства принял президента Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 марта 2026 года Акорда, в рамках встречи Касым-Жомарт Токаев отметил уникальный характер Международного комитета Красного Креста, действующего на основе нейтрального мандата, а также подчеркнул, что гуманитарная помощь не должна подвергаться политизации.

"Международный комитет Красного Креста играет очень важную роль в международной системе гуманитарного сотрудничества. Мы высоко ценим ваш вклад в укрепление норм международного гуманитарного права и убеждены, что ваша Организация, как и другие авторитетные международные структуры, вносит значительный вклад в продвижение универсальных человеческих ценностей, особенно в тех регионах, где люди нуждаются в поддержке", – сказал он.

Казахстан является одним из шести государств-инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву.

В этом контексте были затронуты вопросы подготовки к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны, которая будет проведена в конце года в Иордании.

Мирьяна Сполярич выразила признательность Казахстану за поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста. По ее словам, многолетний конструктивный диалог между Казахстаном и МККК плодотворно развивается с 1990-х годов.

"Как вы справедливо отметили, содействие государств имеет ключевое значение. Все государства являются участниками Женевских конвенций. Однако их сила во многом определяется тем, насколько твердо государства готовы отстаивать и поддерживать эти нормы", – сказала глава МККК.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и гуманитарной повестки. Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства между Казахстаном и Международным комитетом Красного Креста.

Накануне, 5 марта, Касым-Жомарт Токаев выразил официальную позицию по атаке беспилотников на аэропорт Нахичевани.