Токаев направил телеграмму президенту Алжира
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
"Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем революции", – говорится в сообщении от 1 ноября 2025 года.
Президент Казахстана отметил, что Алжир – надежный партнер в арабском мире.
"Мы считаем вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов", – говорится в поздравительной телеграмме.
