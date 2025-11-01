#Народный юрист
События

Токаев направил телеграмму президенту Алжира

Касым-Жомарт Токаев, Абдельмаджид Теббун, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 09:00 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем революции", – говорится в сообщении от 1 ноября 2025 года.

Президент Казахстана отметил, что Алжир – надежный партнер в арабском мире.

"Мы считаем вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов", – говорится в поздравительной телеграмме. 

Ранее Токаев встретился с переизбранным главой Татарстана.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
