Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Президент Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 26 сентября 2025 года, в ходе разговора был рассмотрен ход реализации договоренностей по укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая сферы энергетики, промышленности и транспорта.

Также отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Россию", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

На днях Касым-Жомарт Токаев совершил рабочий визит в Нью-Йорк. Тогда были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США.