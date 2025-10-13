#АЭС в Казахстане
Политика

Ержан Ашикбаев стал первым заместителем министра иностранных дел

Ержан Ашикбаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 09:02 Фото: wikimedia
Сегодня, 13 октября 2025 года, распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева назначен первый заместитель министра иностранных дел. Им стал Ержан Ашикбаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Акорды.

"Распоряжением главы государства Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Ержан Ашикбаев родился 16 июня 1974 года в Алматы.

В 1998 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 2012 году – Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета. Специалист в области международных отношений, магистр государственного управления.

Свою дипломатическую карьеру начал в 1998 году в качестве референта Четвертого департамента Министерства иностранных дел РК. С 1999 по 2007 год работал в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, а также был командирован в посольство Казахстана в Бельгии. В 2007-2011 годах занимал должности председателя Комитета международной информации, посла по особым поручениям МИД РК.

В 2012 году являлся заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, официальным представителем правительства РК. С 2012 по 2013 год – заведующий Центром внешней политики Администрации президента РК. В 2013-2021 годах был заместителем министра иностранных дел РК.

До назначения первым заместителем министра иностранных дел РК с 2021 года являлся послом Казахстана в США.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским, турецким и французским языками.

Другим распоряжением Токаева Акан Рахметуллин был освобожден от этой должности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент обновил функции консулов, касающиеся вопросов гражданства
09:52, Сегодня
Президент обновил функции консулов, касающиеся вопросов гражданства
Президент назначил двух заместителей министра иностранных дел
15:05, 25 августа 2023
Президент назначил двух заместителей министра иностранных дел
Арман Исетов стал заместителем министра иностранных дел
10:02, 05 июля 2025
Арман Исетов стал заместителем министра иностранных дел
