Политика

Акорда озвучила планы Токаева до конца сентября

Касым-Жомарт Токаев, планы, Акорда, сентябрь, встречи, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 15:53
Пресс-служба Акорды рассказала Zakon.kz о предстоящих встречах и планах президента Касым-Жомарта Токаева с 26 по 30 сентября 2025 года.

К примеру, 26 сентября глава государства проведет заседание Национального совета по науке и технологиям при президенте.

Уже 27 сентября в Астану с визитом прибывает исполняющий обязанности президента Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.

"В Акорде запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества между странами", – отмечено в заявлении.

29-30 сентября по приглашению Токаева Казахстан с официальным визитом посетит президент Италии Серджо Маттарелла.

В ходе визита состоятся переговоры глав государств. Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Известно, что на днях завершился рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк. Тогда были подписаны 11 соглашений и меморандумов между крупными компаниями Казахстана и США.

Леонид Млечин: Президент Токаев умеет вдохновлять
15:57, 24 сентября 2025
Леонид Млечин: Президент Токаев умеет вдохновлять
В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане
14:45, 24 сентября 2025
В Кремле ответили на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане
Токаев выступил по глобальным инициативам Китая
04:00, 24 сентября 2025
Токаев выступил по глобальным инициативам Китая
