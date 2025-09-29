Акорда сделала заявление о последних кадровых перестановках
По его словам, целью выступает усиление эффективности работы на самых важных направлениях государственной деятельности.
"В частности, глава государства в своем недавнем Послании приоритетной задачей обозначил наращивание усилий по привлечению дополнительного объема инвестиций в национальную экономику. Ответственность за эту важную сферу возложена на Мурата Нуртлеу, опытного дипломата. В качестве помощника президента он будет заниматься развитием контактов с представителями зарубежных государств на самом высоком уровне, а также главами крупнейших иностранных компаний с целью ускоренного продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества".Руслан Желдибай
Также известно, что Токаев назначил Жаслана Мадиева на должность заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития.
Желдибай подчеркнул, что на руководителя ведомства возложена конкретная задача реализации поставленной в Послании цели превращения Казахстана в цифровое государство.
"Президент дал ему разъяснения относительно предстоящей ответственной работы, имеющей стратегическое значение".Руслан Желдибай
Кроме того, по согласованию с премьер-министром принято решение назначить министром просвещения Жулдыз Сулейменову, депутата Мажилиса.
Она, как уточняет помощник президента, известна своей активной общественной деятельностью и обладает большим опытом работы в сфере образования.
До Сулейменовой Министерство возглавлял Гани Бейсембаев. Сегодня, 29 сентября, указом главы государства его освободили от этой должности.