Акорда сделала заявление о последних кадровых перестановках

Помощник президента – пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что последние кадровые перестановки в стране являются обычной кадровой ротацией, сообщает Zakon.kz.

По его словам, целью выступает усиление эффективности работы на самых важных направлениях государственной деятельности.

"В частности, глава государства в своем недавнем Послании приоритетной задачей обозначил наращивание усилий по привлечению дополнительного объема инвестиций в национальную экономику. Ответственность за эту важную сферу возложена на Мурата Нуртлеу, опытного дипломата. В качестве помощника президента он будет заниматься развитием контактов с представителями зарубежных государств на самом высоком уровне, а также главами крупнейших иностранных компаний с целью ускоренного продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества". Руслан Желдибай

Также известно, что Токаев назначил Жаслана Мадиева на должность заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

Желдибай подчеркнул, что на руководителя ведомства возложена конкретная задача реализации поставленной в Послании цели превращения Казахстана в цифровое государство.

"Президент дал ему разъяснения относительно предстоящей ответственной работы, имеющей стратегическое значение". Руслан Желдибай

Кроме того, по согласованию с премьер-министром принято решение назначить министром просвещения Жулдыз Сулейменову, депутата Мажилиса.

Она, как уточняет помощник президента, известна своей активной общественной деятельностью и обладает большим опытом работы в сфере образования.

До Сулейменовой Министерство возглавлял Гани Бейсембаев. Сегодня, 29 сентября, указом главы государства его освободили от этой должности.