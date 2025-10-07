Новый министр просвещения произнесла клятву в правительстве

Новый министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 7 октября 2025 года принесла присягу, сообщает Zakon.kz.

В начале заседания премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что на прошлой неделе Жулдыз Сулейменова была назначена на должность министра просвещения. В связи с этим сегодня она официально принесла присягу политического государственного служащего.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины. Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь", – зачитала она.

29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра просвещения.

1 октября 2025 года были прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой.