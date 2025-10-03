#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев поздравил президента Германии

Токаев, президент Германии, поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 14:05 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 октября 2025 года, направил телеграмму поздравления президенту Федеративной Республики Германия, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Акорды, глава государства поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства.

Президент Казахстана отметил, что сегодня Германия является влиятельным государством, пользующимся высоким авторитетом на мировой арене.

Также Токаев положительно оценил динамику двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем углублении казахско-германского стратегического партнерства.

Ранее Токаев принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Международным союзом электросвязи в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
