Токаев поздравил президента Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 октября 2025 года, направил телеграмму поздравления президенту Федеративной Республики Германия, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Акорды, глава государства поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю 35-й годовщины Дня германского единства.

Президент Казахстана отметил, что сегодня Германия является влиятельным государством, пользующимся высоким авторитетом на мировой арене.

Также Токаев положительно оценил динамику двустороннего сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем углублении казахско-германского стратегического партнерства.

