Токаев поздравил президента Кыргызстана
Фото: akorda.kz
31 августа Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана. Об этом сообщает Акорда.
"В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки".Касым-Жомарт Токаев
27 августа Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript