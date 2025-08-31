#АЭС в Казахстане
События

Токаев поздравил президента Кыргызстана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, Казахстан и Кыргызстан, Казахстанско-кыргызские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 08:30 Фото: akorda.kz
31 августа Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана. Об этом сообщает Акорда.

"В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки".Касым-Жомарт Токаев

27 августа Токаев поздравил Майю Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.

Фото Алия Абди
Алия Абди
