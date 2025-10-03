#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
546.96
642.73
6.7
Политика

Токаев дал поручение правительству по строительству автодороги "Торгай – Иргиз"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 16:05 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству по строительству автомобильной дороги "Торгай – Иргиз", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировал помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Президент поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту "Торгай – Иргиз" и других дорог в западном направлении", – написал он в Telegram 3 октября 2025 года.

14 июня 2025 года сообщалось, что в Костанайской области дан старт строительству коридора "Центр – Запад" с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Проект реализуют по поручению Касым-Жомарта Токаева, он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. Строительство охватывает дорогу по маршруту "Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз" общей протяженностью 865 км.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Гульзира Айдарбекова решила предоставить Кайрата Нуртаса самому себе
15:58, Сегодня
Гульзира Айдарбекова решила предоставить Кайрата Нуртаса самому себе
Утверждены формы решений по налоговой задолженности физлицами
15:56, Сегодня
Утверждены формы решений по налоговой задолженности физлицами
35-летняя Ида Галич составила завещание
15:50, Сегодня
35-летняя Ида Галич составила завещание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: