Токаев дал поручение правительству по строительству автодороги "Торгай – Иргиз"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству по строительству автомобильной дороги "Торгай – Иргиз", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировал помощник – пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Президент поручил правительству ускорить строительство автомобильной дороги по маршруту "Торгай – Иргиз" и других дорог в западном направлении", – написал он в Telegram 3 октября 2025 года.

14 июня 2025 года сообщалось, что в Костанайской области дан старт строительству коридора "Центр – Запад" с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Проект реализуют по поручению Касым-Жомарта Токаева, он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. Строительство охватывает дорогу по маршруту "Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз" общей протяженностью 865 км.