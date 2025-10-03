#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Гульзира Айдарбекова решила предоставить Кайрата Нуртаса самому себе

певец Кайрат Нуртас и его мама Гульзира Айдарбекова, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:58 Фото: Instagram/gulziraaidarbekova
Мама популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова решила отойти от его продюсирования, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью Revue New. По словам Айдарбековой, теперь ответственность за творчество сына возложена на него самого, он уже взрослый и справится сам.

"Сколько лет я пробегала, посвящая свое время и силы только семье. Теперь я хочу посветить время себе", – сказала она.

Летом 2025 года стало известно, что Гульзира Айдарбекова занялась производством шампуня. 

