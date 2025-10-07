#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев прибыл в конгресс-центр в Габале для участия в саммите Организации тюркских государств

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 14:39 Фото: akorda.kz
7 октября 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр в Габале для участия в XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Его встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

президенты ОТГ на саммите, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 14:39

Фото: akorda.kz

Совместное фото президента с участниками XII саммита Организации тюркских государств

В саммите также принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и другие официальные лица.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 октября 2025 года прибыл в Габалу (Азербайджан).

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
