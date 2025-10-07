Создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ предложил Токаев

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уникальную роль и потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в деле укрепления стабильности, безопасности и мира на пространстве тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент заявил 7 октября 2025 года на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ). "Выражаю искреннюю признательность азербайджанской стороне, а также всем тюркским странам за поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Тюркские государства преследуют общую цель – укрепление безопасности и противодействие различным вызовам, в том числе терроризму, и в этом вопросе между нами налажено успешное взаимодействие. Мы неизменно содействуем реализации инициатив по поддержанию глобальной безопасности. Однако останавливаться на достигнутом нельзя". Касым-Жомарт Токаев Глава государства обратил внимание на то, что многие страны столкнулись с кибератаками – новой угрозой, не имеющей границ. "Предлагаю создать в рамках организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности", – сказал Касым-Жомарт Токаев. Также президент заявил, что Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +".

