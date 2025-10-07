В Казахстане может появиться Клуб исследователей тюркского мира

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите, отметил особую роль культурно-гуманитарных связей на пространстве Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что в 2025 году Актау был объявлен культурной столицей Тюркского мира. В городе был проведен ряд мероприятий, включая фестиваль тюркской культуры на побережье Каспия, собравший более 100 тысяч зрителей.

Наряду с этим, добавил он, молодежной столицей Тюркского мира стал Алматы.

"Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе братства и укреплять культурную интеграцию молодежи. В связи с этим предлагаем провести в следующем году в Алматы Форум креативной экономики. Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Казахская мудрость гласит: "Өнерлі өрге жүзеді" ("Талантливый всегда стремится вперед"). Искусство, образование, наука – это ценности, расширяющие горизонты цивилизации". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому Токаев считает целесообразным провести в Казахстане специальное мероприятие с участием представителей интеллигенции ОТГ.

"Данное мероприятие может быть проведено в рамках Совета старейшин нашей организации. Кроме того, предлагаем создать Клуб исследователей тюркского мира, который можно сформировать на базе Тюркской академии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключительной части в связи с переходом председательства в ОТГ к Азербайджану Токаев пожелал президенту Ильхаму Алиеву больших успехов.

Также Токаев предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ.