Политика

Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +"

Касым-Жомарт Токаев, президент, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 15:44 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 октября 2025 года, принял участие в XII саммите Организации тюркских государств. В своем выступлении он выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за гостеприимство, отметив особую значимость саммита, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, история тюрков восходит к общим корням, а народы имеют уходящее вглубь веков единое происхождение.

"Все это служит золотым стержнем братства и вечной сплоченности наших народов. Недавно наши страны отметили День сотрудничества тюркских государств. Этот знаменательный праздник символизирует укрепление единства тюркских народов. Сегодня Организация стала влиятельной и авторитетной структурой, объединяющей дружественные тюркские народы".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев поблагодарил президента Садыра Жапарова за успешное председательство Кыргызстана в ОТГ, а также выразил уверенность в том, что статус Организации будет и впредь укрепляться под руководством азербайджанской стороны во главе с ее президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Казахстана констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.

"В это нестабильное время хочу особо отметить недавнее подписание Декларации о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Этот исторический документ положил конец конфликту, не находившему своего разрешения более 30 лет, и заложил основу для укрепления стабильности и экономического роста в этом регионе. Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, "сегодня мировое сообщество признало нас как сильных и сплоченных государств, способные противостоять серьезным вызовам".

"Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +", основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Токаев 6 октября 2025 года прилетел в Габалу (Азербайджан). А уже на следующий день прибыл в конгресс-центр, где его встретил президент Ильхам Алиев.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
