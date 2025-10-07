Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным

7 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент поздравил российского коллегу с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

"В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", – сказано в сообщении.

Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 73 года.

В ноябре 2025 года запланирован визит Касым-Жомарта Токаева в Москву.