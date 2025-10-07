#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Политика

Касым-Жомарт Токаев созвонился с Владимиром Путиным

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 16:23 Фото: akorda.kz
7 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент поздравил российского коллегу с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

"В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне", – сказано в сообщении.

Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 73 года.

В ноябре 2025 года запланирован визит Касым-Жомарта Токаева в Москву.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств
16:55, Сегодня
Какой документ подписали по итогам саммита Организации тюркских государств
Токаев и Путин переговорили по телефону
20:39, 28 мая 2025
Токаев и Путин переговорили по телефону
Токаев поговорил по телефону с Путиным
15:46, 06 марта 2023
Токаев поговорил по телефону с Путиным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: