Политика

Токаев принял министра Мади Такиева

Токаев и министр, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 17:01 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева. Президенту было доложено об исполнении республиканского бюджета и продвижении цифровизации государственных финансов, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Акорды, Такиев заявил, что республиканский бюджет на 2025 год сформирован с доходами в размере 21,6 трлн тенге, из которых 15,2 трлн тенге составляют налоговые поступления.

Это на 23,4% выше уровня прошлого года. По итогам девяти месяцев бюджет исполнен на 101,6%, при этом сохраняется его социальная направленность.

Еще проинформировал о мерах по повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, поступлениях в Специальный государственный фонд.

Отдельное внимание было уделено реализации закона "О государственных закупках", направленного на сокращение сроков процедур, повышение их прозрачности и поддержку отечественных товаропроизводителей. В настоящее время в информационной системе казначейства процессы анализа и контроля полностью автоматизированы.

В рамках цифровизации государственных финансов особый акцент делается на формирование и наполнение Big Data, а также на внедрение искусственного интеллекта в налоговой и таможенной сферах.

Также министр рассказал о результатах государственного аудита.

В частности, за 8 месяцев текущего года проведена 791 проверка, выявлены финансовые нарушения на сумму 337,5 млрд тенге.

Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по обеспечению устойчивости государственных финансов, выполнению всех социальных обязательств, а также дальнейшему развитию цифровизации и внедрению современных инструментов контроля.

Ранее сообщалось, что Токаев провел совещание по вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
