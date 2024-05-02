Токаев поручил Такиеву принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета

2 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра финансов Мади Такиева, сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста, опубликованного на сайте Акорды, по итогам встречи президент поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов.

В частности, поручено принять меры по обеспечению сбалансированности бюджета, а также по совершенствованию налогового и таможенного администрирования путем цифровизации данной сферы.

На встрече с министром финансов Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных параметрах государственных финансов, в том числе об исполнении республиканского бюджета за первый квартал текущего года.

Так, по итогам трех месяцев в государственный бюджет поступило порядка 4,5 трлн тенге.

Вместе с тем глава государства был проинформирован о работе по оптимизации непродуктивных бюджетных расходов. Как сообщил Мади Такиев, в результате анализа на текущий финансовый год предложено сократить расходные статьи на более чем 300 млрд тенге.

Эти средства будут переориентированы на мероприятия с максимальной экономической отдачей.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили о принимаемых мерах по повышению эффективности управления бюджетом, которые нашли свое отражение в новом Бюджетном кодексе.

Кроме того, президенту рассказали о нововведениях в налоговом администрировании. По словам министра, в проекте нового Налогового кодекса заложена сервисная модель налогового администрирования, предусмотрены нормы по сокращению количества проверок, изменены подходы к осуществлению камерального контроля и взысканию налоговой задолженности.

Главе государства также была представлена информация о модернизации таможенной инфраструктуры, расположенной на таможенной границе ЕАЭС с третьими странами.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до шести раз и сократить время прохождения в два раза, а также круглосуточно контролировать досмотр товаров и транспортных средств в онлайн-режиме. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.

Мади Такиев сообщил о планах по реформированию системы госзакупок. По его словам, проект нового Закона РК "О государственных закупках" предусматривает упрощение и дебюрократизацию процедур закупок, демонополизацию строительного рынка, перевод всех государственных и квазигосударственных организаций на единую платформу закупок.

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Напомним, Мади Такиев был назначен министром финансов Казахстана 6 февраля 2024 года. Соответствующий указ подписал президент.