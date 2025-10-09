Токаев прилетел в Душанбе: кто и как встретил президента Казахстана
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 октября 2025 года, прибыл с визитом в Душанбе, сообщает Zakon.kz.
Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, в международном аэропорту президента Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.
Отмечается, что сегодня глава нашего государства проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия".
"Завтра запланировано участие президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ", – уточнили в пресс-службе президента РК.
Также пресс-служба показала, как в Таджикистане подготовились к визиту Касым-Жомарта Токаева.
О том, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит с визитом Душанбе, стало известно 8 октября 2025 года.
