Токаев прилетел в Душанбе: кто и как встретил президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 октября 2025 года, прибыл с визитом в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Акорды, в международном аэропорту президента Казахстана встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

Отмечается, что сегодня глава нашего государства проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и примет участие в саммите "Центральная Азия – Россия".

"Завтра запланировано участие президента Казахстана в заседании Совета глав государств СНГ", – уточнили в пресс-службе президента РК.

Также пресс-служба показала, как в Таджикистане подготовились к визиту Касым-Жомарта Токаева.

О том, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетит с визитом Душанбе, стало известно 8 октября 2025 года.