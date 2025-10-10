Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

10 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец наций в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Главу государства встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В заседании ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента России Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая вопросы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.

По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.

Накануне, 9 октября, президент принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия".