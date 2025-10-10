Восточный Казахстан и Франция углубляют сотрудничество: от туризма и медицины до атомной энергетики

Восточно-Казахстанская область продолжает укреплять международные связи. Глава региона Нурымбет Сактаганов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге.

Визит французской делегации стал важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества в таких ключевых сферах, как промышленность, медицина, туризм, энергетика и образование.

Во встрече приняли участие представители французского бизнеса, включая такие крупные компании, как Airbus Helicopters Kazakhstan и Air Liquide Munay Tech Gases. Обсуждались конкретные проекты в сфере водоснабжения, городского отопления, переработки воды, а также модернизации системы здравоохранения – от строительства больниц до внедрения телемедицины.

Фото: пресс-центр ВКО

Особое внимание было уделено вопросам развития туризма. Французская сторона выразила интерес к созданию горнолыжных курортов, канатных дорог и гостиничной инфраструктуры. Также обсуждалось производство городского транспорта, включая автобусы. Посол Франции отметил готовность Агентства по развитию рассмотреть механизмы софинансирования данных проектов.

Важным направлением диалога стала и газификация региона. Аким ВКО Нурымбет Сактаганов предложил организовать отдельные переговоры по этой теме, подчеркнув необходимость развития газовой инфраструктуры.

Одним из ключевых пунктов встречи стала авиационная промышленность. Представитель Airbus Helicopters Kazakhstan сообщил о возможном запуске сборки вертолетов в регионе и подготовке специалистов. Аким области предложил создать вертолетные базы в Катон-Карагайском районе и Зайсане для нужд туризма и регионального развития.

Фото: пресс-центр ВКО

Также делегация посетила промышленные предприятия, включая Ульба-ТВС, имеющее опыт сотрудничества с французскими компаниями, и провела встречи с представителями вузов региона.

Особую перспективу стороны увидели в сотрудничестве в атомной сфере. Франция, являющаяся мировым лидером по выработке электроэнергии на АЭС и обладающая передовыми технологиями в области ядерной энергетики, выразила готовность к взаимодействию с Казахстаном в области подготовки кадров и научных исследований. Предусматривается создание совместных образовательных программ, академическая мобильность студентов, стажировки преподавателей и работа с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA).

Фото: пресс-центр ВКО

"Для Казахстана, обладающего крупнейшими запасами урана, сотрудничество с Францией в атомной сфере имеет стратегическое значение. Это откроет широкие возможности как для науки, так и для подготовки высококвалифицированных специалистов", – отметил глава региона.

Стороны договорились продолжить предметную проработку проектов на уровне профильных ведомств и бизнеса. В фокусе – энергетика, медицина, сельское хозяйство, транспорт и туризм.