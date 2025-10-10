#АЭС в Казахстане
Политика

Олжас Бектенов о спасении Арала: Наш долгосрочный приоритет – добрососедские отношения

Олжас Бектенов на совещании, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 15:10 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с главами делегаций стран-участниц второго заседания Правления Международного Фонда спасения Арала (МФСА), проводимого под председательством Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На сайте главы правительства отмечено, что Казахстан придает важное значение деятельности Международного Фонда спасения Арала и рассматривает данную организацию как один из эффективных инструментов решения вопросов экологического характера, рационального и взаимовыгодного трансграничного водопользования в регионе.

Обсуждены совместные меры по повышению уровня воды в Аральском море, в том числе в рамках инициатив, высказанных президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

В своем выступлении Бектенов отметил, что главами государств-участников МФСА придается приоритетное значение рациональному подходу к использованию водно-энергетических ресурсов, имеющих стратегическое значение в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности.

Вегетационный период 2025 года прошел достаточно сложно. Несмотря на непростые условия, конструктивное взаимодействие правительств позволило обеспечить устойчивый водный режим в бассейне Аральского моря.

Премьер-министр передал слова благодарности руководителям правительств Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и подчеркнул, что только благодаря скоординированным оперативным действиям удалось избежать серьезных потерь.

"У каждой страны есть свои национальные интересы, мы обязаны и будем всегда их отстаивать. Но я убежден, что наш общий стратегический, долгосрочный приоритет – это добрососедские отношения. Решая повседневные, краткосрочные задачи, мы не должны нанести ущерб долгосрочным приоритетам. Думаю, мы совместно будем принимать меры, чтобы вопросы всегда решались на взаимоприемлемой и взаимовыгодной основе".Олжас Бектенов

В рамках председательства Казахстана одним из приоритетных направлений работы является цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта в водной отрасли. Внедрение ИИ обеспечит прозрачность водопользования и позволит сократить потери воды. Отмечена важность совместной работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

В ходе встречи также выступили заместитель премьер-министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев, министр сельского хозяйства Туркменистана Чарыяр Четиев.

Подводя итоги обсуждения, премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил приверженность Казахстана принципам открытости, солидарности и конструктивного диалога.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: