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Фонд спасения Арала возглавил Казахстан

Фонд спасения Арала возглавил Казахстан Фото: LifeGlobe
В 2024 году Казахстан начал председательствовать в Международном фонде спасения Арала, сообщает Zakon.kz.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы Blue Peace Central Asia (BPCA) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, занимающейся вопросами водного сотрудничества, в ноябре прошлого года объявил, что с 1 января начавшегося года Казахстан станет председателем Фонда спасения Арала.

"Наша страна нацелена на углубление сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и другими международными организациями и финансовыми институтами. Министр подчеркнул, что Казахстан намерен реализовать озвученные главой государства инициативы по созданию в регионе международного водно-энергетического консорциума, который будет учитывать интересы всех стран Центральной Азии", – сказано в сообщении пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации.

Как отметил министр Нуржан Нуржигитов, в этом году правительство Казахстана планирует начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком.

"Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Также мы заинтересованы в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов водной отрасли. Надеюсь, наше сотрудничество будет тесным и плодотворным". Нуржан Нуржигитов

Накануне президент Токаев рассказал, что в 2024 году Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности. Кроме того, ранее президент призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря.

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