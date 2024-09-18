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Утвержден план работы Исполкома Фонда спасения Арала на период председательства Казахстана

Утвержден план работы Фонда спасения Арала, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 17:37 Фото: Министерство водных ресурсов РК
В Астане состоялось первое под председательством Казахстана заседание правления Международного Фонда спасения Арала, сообщает Zakon.kz.

В нем приняли участие премьер-министр РК Олжас Бектенов, pаместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, председатель Исполкома МФСА Асхат Оразбай, заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыкули Атахаллыев, советник президента Узбекистана Шухрат Ганиев. От Кыргызстана в качестве наблюдателя участвовал посол КР в Казахстане Дастан Дюшекеев.

"Стороны обсудили ход реализации двух масштабных проектов. Первый – Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов. Второй – Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии, направленная на развитие принципов "зеленой" экономики и адаптацию к изменению климата", – сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.

Еще одной темой в повестке заседания стала деятельность Рабочей группы по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. Председатель Исполкома Фонда Асхат Оразбай рассказал об итогах 12-го заседания Рабочей группы, которое состоялось в Астане в начале месяца. В рамках деятельности Рабочей группы Казахстанская сторона выступает за развитие водно-энергетического сотрудничества.

"Это позволит учитывать не только водные, но и энергетические интересы государств в бассейнах рек Сырдарья и Амударья, комплексно решать вопросы использования воды и электроэнергии. Прямое взаимодействие водников и энергетиков также поможет принимать согласованные решения при аномальных климатических условиях – наводнениях и засухах", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Участники заседания также обсудили итоги реализации совместного со Всемирным банком Проекта модернизации гидрометеорологического обслуживания в Центральной Азии и участие Исполкома МФСА в саммите "Единая вода", который совместно проведут Казахстан и Франция.

По итогам обсуждений состоялась церемония подписания Решений заседания Правления МФСА.

Кроме того, участники заседания утвердили План работы Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала на период председательства Казахстана в 2024-2026 гг. Документ состоит из 10 направлений.

"План включает выполнение поручений глав государств-учредителей и президента МФСА, совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы Фонда, укрепление и расширение международного сотрудничества, координацию работы структурных подразделений Исполкома МФСА, информационную, аналитическую и агитационную работу по охране природных ресурсов, организацию, проведение и участие в региональных и международных мероприятиях", – отметили в Минводных ресурсов.

Также в планом предусмотрена дальнейшая реализация двух масштабных проектов. Это Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и Региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии. Кроме того, Фонд намерен активнее содействовать Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, куда входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА.

"Как вы знаете, наш президент в настоящее время избран главой Международного Фонда спасения Арала. Вопросу сохранения Арала казахстанская сторона уделяет большое внимание, и мы будем тесно взаимодействовать в этом вопросе с другими государствами Центральной Азии. Вместе нам удалось достичь серьезных результатов в сохранении моря, и мы намерены двигаться в этом направлении и дальше", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Казахстан начал председательствовать в Международном фонде спасения Арала с 1 января 2024 года.

Айсулу Омарова
Нуржигитов Нуржан Новости: Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан 2024 год Аральское море
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