Политика

Экс-глава Антикора получил должность в Генпрокуратуре

Асхат Жумагали, новый заместитель генерального прокурора, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 10:28 Фото: gov.kz
Бывший председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Асхат Жумагали получил должность заместителя генерального прокурора, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в субботу.

Асхат Жумагали родился 19 августа 1979 года в Аркалыке. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова с отличием (2000).

Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста, прокурора, старшего прокурора прокуратуры Астаны, Управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК, старшего помощника генерального прокурора РК (2001-2010). Затем занимал должности советника председателя, первого замначальника Следственного департамента и Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции, начальника Следственного департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012-2014).

Также работал старшим помощником генерального прокурора РК (2014-2016), замдиректора, директором Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК (2016-2018), замруководителя Следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (2018-2019), руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (01.2019-07.2019).

Кроме того, был руководителем Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Шымкенту (2019-2021), руководителем Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2021-2022), зампредседателя Агентства РК по противодействию коррупции (07.03.2022-05.04.2023).

С апреля 2023 года по июль 2025-го занимал должность председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 10:28
Токаев поблагодарил экс-председателя Антикора

30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следует, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
