Доверие между Токаевым и Алиевым закладывает прочную основу для дальнейшего сближения братских народов

Государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан ознаменовался важными переговорами, вторым заседанием Высшего межгосударственного совета и подписанием ряда документов, укрепивших стратегическое партнерство двух стран. О значении переговоров – в материале Zakon.kz.

О значительности двусторонних переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, экономических и геополитических итогах встречи, а также о перспективах двустороннего сотрудничества поделился мнением депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов.

Работая в должности заместителя председателя Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, Азер Бадамов глубоко погружен в вопросы экономического взаимодействия наших стран.

– Господин Бадамов, как в Азербайджане оценивают итоги государственного визита президента Ильхама Алиева в Казахстан? В чем его главное значение?

– Этот визит, без преувеличения, стал новой вехой в наших отношениях, которые уже достигли уровня союзничества. Он прошел в год 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях. Итоги переговоров убедительно доказывают, что за это время наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень. Мы видим, что между лидерами: президентом Касым-Жомартом Токаевым и президентом Ильхамом Алиевым сложились отношения глубокого личного доверия и взаимопонимания. Как отметил Токаев, Азербайджан – важный и надежный стратегический партнер Казахстана, и этот визит, безусловно, придал мощный импульс взаимодействию двух стран. Для Баку этот визит также имеет особое значение. Он подтверждает не только высокий уровень двусторонних связей, но и возрастающую роль наших стран как ключевых акторов в формировании новой геоэкономической архитектуры Евразии.

– Главы государств поставили амбициозную цель – удвоить товарооборот до $1 млрд в ближайшей перспективе. Насколько это реалистично и какие сферы станут драйверами роста?

– Цель амбициозная, но абсолютно реалистичная, учитывая динамику последних лет и политическую волю лидеров. Потенциал для роста огромен, и он основан на взаимном интересе и дополняемости наших экономик. Как было отмечено на переговорах, большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительстве и цифровизации. Уже сейчас есть конкретные подвижки: запланирован запуск совместного производства трансформаторов, азербайджанские компании активно участвуют в строительстве объектов в Казахстане, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения.

Важными инструментами для достижения этой цели станут активизация деятельности совместного казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций и реализация Плана или Дорожной карты по развитию сотрудничества в промышленной сфере, поручение о разработке которой дали президенты. Уверен, что и прошедший в рамках визита бизнес-форум также внесет свой весомый вклад, укрепив прямые контакты между нашими деловыми кругами. Удвоение товарооборота – это не просто цифра, это создание тысяч рабочих мест, новые производства и укрепление экономической устойчивости обеих стран. И здесь нельзя не отметить последовательную работу президента Касым-Жомарта Токаева по созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане, что делает совместные проекты еще более привлекательными.

– Особое внимание было уделено развитию Среднего коридора. Главы государств даже отдельно ознакомились с проектом его развития. Какие конкретные шаги предпринимаются для увеличения его пропускной способности и почему это так важно именно сейчас?

– Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – это наш общий стратегический приоритет, имеющий глобальное значение. Тот факт, что президенты Токаев и Алиев лично ознакомились с детальным проектом развития коридора, говорит о высочайшем уровне внимания к этой теме. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году объем перевозок вырос на 62%, до 4,5 млн тонн, и в этом году рост продолжается. Цель – довести объем до 10 млн тонн.

В текущих геополитических условиях роль Среднего коридора как надежного и безопасного маршрута между Азией и Европой резко возросла. Для этого ведется системная работа по нескольким направлениям. Как подчеркнули президенты, важно синхронно устранять "узкие места" и установить единый долгосрочный тариф. Ключевое значение имеет развитие портовой инфраструктуры. Казахстан строит контейнерный хаб в Актау, Азербайджан развивает порт Алят, в том числе с привлечением зарубежных, включая китайских, партнеров. Обсуждается возможность создания новой Транскаспийской паромной системы. Подход президента Токаева, который рассматривает развитие транзитного потенциала как один из ключевых драйверов диверсификации казахстанской экономики, полностью совпадает с видением Азербайджана. Все эти шаги направлены на то, чтобы сделать Средний коридор максимально эффективным, быстрым и конкурентоспособным маршрутом.

– Президент Токаев дал очень высокую оценку лидерству президента Алиева и успехам Азербайджана, назвав его "выдающимся государственным деятелем исторического масштаба". Как это воспринимается в Баку?

– Слова президента Касым-Жомарта Токаева об успехах Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева, о его решающем вкладе в укрепление независимости и территориальной целостности, о многократном усилении авторитета нашей страны на мировой арене были восприняты в Баку с большим уважением и благодарностью. Это оценка не только лидера братского государства, но и одного из самых авторитетных и опытных политиков современности, чье мнение высоко ценится в Азербайджане и во всем мире. Такая взаимная поддержка и искренняя радость успехам друг друга являются отличительной чертой наших союзнических отношений, основанных на глубоких исторических корнях и общем видении будущего. Мы, в свою очередь, видим в президенте Токаеве сильного лидера, который уверенно ведет Казахстан по пути масштабных реформ и укрепляет его позиции на международной арене.

– Второе заседание Высшего межгосударственного совета прошло весьма плодотворно. Какие направления сотрудничества, помимо экономики и транзита, были в центре внимания?

– Высший межгосударственный совет – это ключевая площадка для обсуждения всего спектра наших отношений, подтверждающая их особый, союзнический характер. Помимо уже упомянутых тем, безусловно, обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, координация позиций в рамках международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ОТГ, СНГ. Казахстан и Азербайджан выступают с единых или близких позиций по большинству актуальных вопросов глобальной повестки. Уверен, что большое внимание было уделено и гуманитарному сотрудничеству – образованию, культуре, туризму, ведь именно эти связи укрепляют дружбу между нашими народами. Подписанные по итогам заседания документы охватывают широкий круг вопросов, что свидетельствует о многогранности нашего партнерства.

– Каковы, на ваш взгляд, главные итоги визита для будущего казахстанско-азербайджанских отношений и региона в целом?

– Главный итог – это не просто подтверждение, а качественное укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества. Подписанные документы, достигнутые договоренности в экономике и транзитно-транспортной сфере, а главное – атмосфера полного взаимопонимания и доверия между президентом Токаевым и президентом Алиевым – все это закладывает прочную основу для дальнейшего сближения наших братских народов. Этот визит открыл новую главу в истории казахстанско-азербайджанского сотрудничества. Укрепление оси Баку – Астана – это не только благо для наших стран, но и важный фактор стабильности и предсказуемости для всего Каспийского региона и Центральной Азии. Сильные, уверенные в себе и тесно сотрудничающие Казахстан и Азербайджан – это стратегический стержень для всего нашего большого региона.