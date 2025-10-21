С какими заявлениями выступили Токаев и Алиев перед СМИ

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей средств массовой информации. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении 21 октября 2025 года глава нашего государства высказал признательность президенту Азербайджана за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом.

"Я придаю этому визиту особое значение. Для нас большая честь приветствовать лидера братского азербайджанского народа, видного государственного деятеля президента Ильхама Алиева на казахской земле. У наших стран единые корни и общая история. Азербайджан – важный и надежный стратегический партнер Казахстана. Сегодня наши отношения развиваются поступательно. Мы уделяем особое внимание расширению наших взаимосвязей. Главная цель – укрепить нашу дружбу и придать новый импульс сотрудничеству в различных областях. Это отвечает интересам обоих народов. Убежден, что данный визит будет способствовать выводу казахско-азербайджанского сотрудничества на качественно новый уровень", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана оценил государственный визит Ильхама Алиева как критически важное событие и шаг на пути укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами.

"Ильхам Гейдар оглу Алиев – выдающийся государственный деятель исторического масштаба. Он внес решающий вклад в защиту и укрепление независимости, территориальной целостности Азербайджана. Благодаря неустанным усилиям президента Ильхама Алиева авторитет и влияние Азербайджана на мировой арене многократно усилились. Под его сильным лидерством Азербайджан добился впечатляющих успехов во многих сферах, прежде всего в социально-экономическом развитии. Результаты масштабных реформ находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния граждан, динамичном преображении вашей страны. Макроэкономические показатели азербайджанской экономики отличаются устойчивостью и убедительно свидетельствуют о прогрессе страны и хорошей форме, в которой находится ваша экономика. В Казахстане искренне радуются достижениям братского Азербайджана", – отметил глава нашего государства.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул символичность визита, который проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях Казахстана и Азербайджана. За это время в двустороннем сотрудничестве достигнуты большие успехи.

"Благодаря дружбе и взаимной поддержке наших народов, интенсивному политическому диалогу на высшем уровне и работе правительств многоплановое казахско-азербайджанское сотрудничество развивается по восходящей линии, наполняется новым содержанием. Итоги сегодняшних переговоров – тому убедительное доказательство. В атмосфере взаимного доверия и уважения мы обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, наметив приоритеты дальнейшего многогранного взаимодействия. Плодотворно прошло заседание Высшего межгосударственного совета, по результатам которого подписан ряд важных документов. Отрадно, что Комплексная программа развития двустороннего сотрудничества планомерно исполняется", – продолжил президент Казахстана.

Главы государств в ходе переговоров особое внимание уделили расширению торгово-экономических связей. Достигнута договоренность принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перспективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до одного миллиарда долларов.

"Большие возможности имеются в сельском хозяйстве, энергетике, обрабатывающей промышленности, строительной сфере, цифровизации. С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. В этом вопросе имеются значительные подвижки. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять план или дорожную карту, как сейчас принято говорить, развития сотрудничества в промышленной сфере. Для финансирования перспективных взаимовыгодных проектов условились активизировать деятельность казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций. Отмечена необходимость дальнейшего расширения контактов между деловыми кругами двух стран. В этой связи большое значение имеет проходящий в рамках визита казахско-азербайджанский бизнес-форум", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент сообщил, что во время переговоров был рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе стратегически важного Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"В прошлом году объем грузоперевозок по нему вырос на 62% и составил 4,5 миллиона тонн. Показатели текущего года тоже обнадеживают: рост составил 2%. С зарубежными партнерами мы работаем над синхронным устранением так называемых "узких мест", установлением единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это, безусловно, повысит эффективность, обеспечит бесперебойность поставок по всему маршруту и, как мы планируем, позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн. Кроме того, отмечена важность развития терминальных мощностей наших портов. Казахстан строит контейнерный хаб в Актау. Хорошие перспективы открывает строительство грузового терминала в порту Алят с участием зарубежных, включая китайских, партнеров. В ходе переговоров обсуждена возможность создания новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузов", – сказал глава государства.

Фото: akorda.kz

Важной темой обсуждения стало сотрудничество в энергетической сфере, в которой обе страны обладают большим потенциалом.

"С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем. Импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит наши позиции в экспорте "зеленой" энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана. И в этой связи хочу выразить признательность уважаемому президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов", – подчеркнул президент Казахстана.

Принимая во внимание стремительное развитие искусственного интеллекта, главы государств отметили, что широкие возможности открываются в IT-секторе.

"Казахстан приобрел опыт в цифровизации государственных услуг, развитии IT-технологий. Мы готовы к реализации совместных проектов в этой области. В ходе переговоров отмечена важность ускорения проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Правительствам поручено в кратчайшие сроки обеспечить ее готовность", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере традиционно занимает особое место в двусторонней повестке.

"Знаковыми событиями последних лет стали Дни культуры и Дни кино Казахстана и Азербайджана, перекрестно проведенные в наших странах. Для систематизации работы в этом направлении договорились принять Программу культурного сотрудничества. Отдельно обсуждались многообещающие перспективы в области развития образования и науки, молодежных контактов. В этих целях в Баку с прошлого года действует Казахстанско-азербайджанский научно-образовательный центр", – сказал глава государства.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

"Мы констатируем идентичность позиций по всем актуальным вопросам международной политики. Подчеркнута важность координации работы в рамках многосторонних структур. Выражено обоюдное стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Как известно, президент Ильхам Гейдар оглу Алиев выполнил историческую миссию подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном посредничестве президента США Дональда Трампа. Казахстан официально приветствовал это важное событие. Уверен, достигнутые договоренности укрепят атмосферу доверия на Южном Кавказе и откроют новые возможности для всеобщего прогресса. В целом итоги визита наглядно свидетельствуют о взаимной готовности к дальнейшему развитию казахско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества, во имя благополучия наших братских народов", – подытожил свое выступление президент Казахстана.

Ильхам Алиев подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений.

Фото: akorda.kz

"Наши народы связывают многовековая дружба и братство, основанные на духовной и культурной общности. Это прочный фундамент, на котором мы выстраиваем наши межгосударственные отношения. Если проследить динамику взаимных визитов, а их за последние три года было более десяти, можно наглядно увидеть, насколько интенсивный характер носят наши отношения. Каждая встреча, каждое обсуждение направлены на конечный результат. Сегодня мы заслушали доклады отраслевых министров, а также планы на будущее. И то, что мы услышали, вызывает удовлетворение, потому что выполняется все, что было намечено. Результаты, которые достигнуты в рамках Межгосударственного совета, идут на пользу нашим странам и народам", – сказал президент Азербайджана.

Ранее сообщалось, что под председательством Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. Подробнее об этом – здесь.