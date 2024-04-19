Токаев раскрыл детали исторического документа между Казахстаном и Кыргызстаном

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана отметил, что визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран.



Кроме того, он сообщил о подписании исторического соглашения.

"Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития и взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странами". Касым-Жомарт Токаев

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Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

"Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Также, по словам главы государства, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.

В продолжении президент озвучил, что одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами.

"Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. Мы приступили к модернизации постов "Қарасу", "Бесағаш", "Аухатты", "Сартөбе" "Айша бибі", "Сыпатай батыр", "Кеген". Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году". Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана также считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.

Токаев отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.

В заключении Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и гостеприимство, оказанное кыргызской делегации.

Президент Кыргызстана выразил уверенность, что сегодняшняя встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между двумя государствами на качественно новый уровень и обогатит его новым содержанием.

Глава Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Астану 18 апреля. В тот же день состоялся гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.

Сегодня, 19 апреля, в Акорде прошла торжественная церемония встречи Жапарова. После чего президенты провели переговоры в узком составе.