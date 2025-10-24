Как президент Казахстана продвигает культ труда и повышает статус рабочих профессий
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин 24 октября 2025 года рассказал, что сделал глава государства Касым-Жомарт Токаев, чтобы продвинуть культ труда и повысить статус рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.
В своем Telegram-канале госсоветник подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий:
- 2025 год объявлен президентом Годом рабочих профессий.
- В систему государственных наград добавлены 9 новых почетных званий: для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей.
- В стране отмечаются 63 профессиональных праздника, особое значение придается Дню труда.
- Каждый год государственными наградами отмечаются граждане, которые своим трудом вносят личный вклад в развитие страны.
- Накануне Дня Республики президентом подписан указ о награждении государственными наградами более 500 работников различных отраслей, 138 представителей трудовых династий, свыше 200 ученых, педагогов, медиков.
- Наивысшей госнаграды, звания "Қазақстанның Еңбек ері", удостоены механизатор М. Каражуманов и шахтер С. Чернобай, которые имеют многолетний стаж работы и являются представителями трудовых династий.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК представителей трудовых династий в канун Дня Республики.
