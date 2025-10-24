#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Политика

Как президент Казахстана продвигает культ труда и повышает статус рабочих профессий

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 09:59 Фото: akorda.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин 24 октября 2025 года рассказал, что сделал глава государства Касым-Жомарт Токаев, чтобы продвинуть культ труда и повысить статус рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале госсоветник подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий:

  • 2025 год объявлен президентом Годом рабочих профессий.
  • В систему государственных наград добавлены 9 новых почетных званий: для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей.
  • В стране отмечаются 63 профессиональных праздника, особое значение придается Дню труда.
  • Каждый год государственными наградами отмечаются граждане, которые своим трудом вносят личный вклад в развитие страны.
  • Накануне Дня Республики президентом подписан указ о награждении государственными наградами более 500 работников различных отраслей, 138 представителей трудовых династий, свыше 200 ученых, педагогов, медиков.
  • Наивысшей госнаграды, звания "Қазақстанның Еңбек ері", удостоены механизатор М. Каражуманов и шахтер С. Чернобай, которые имеют многолетний стаж работы и являются представителями трудовых династий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 09:59
Кто получил госпремии в области науки и техники: Токаев подписал указ

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК представителей трудовых династий в канун Дня Республики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Справедливый Казахстан": как повысить ценность труда и престиж рабочих профессий
12:24, 15 августа 2025
"Справедливый Казахстан": как повысить ценность труда и престиж рабочих профессий
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
11:01, 27 декабря 2024
Токаев подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
Парад рабочих профессий прошел в производственном парке в Туркестанской области
20:07, 28 февраля 2025
Парад рабочих профессий прошел в производственном парке в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: