Как президент Казахстана продвигает культ труда и повышает статус рабочих профессий

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин 24 октября 2025 года рассказал, что сделал глава государства Касым-Жомарт Токаев, чтобы продвинуть культ труда и повысить статус рабочих профессий, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале госсоветник подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев методично и последовательно проводит политику по продвижению культа труда, повышению статуса рабочих профессий: 2025 год объявлен президентом Годом рабочих профессий.

В систему государственных наград добавлены 9 новых почетных званий: для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей.

В стране отмечаются 63 профессиональных праздника, особое значение придается Дню труда.

Каждый год государственными наградами отмечаются граждане, которые своим трудом вносят личный вклад в развитие страны.

Накануне Дня Республики президентом подписан указ о награждении государственными наградами более 500 работников различных отраслей, 138 представителей трудовых династий, свыше 200 ученых, педагогов, медиков.

Наивысшей госнаграды, звания "Қазақстанның Еңбек ері", удостоены механизатор М. Каражуманов и шахтер С. Чернобай, которые имеют многолетний стаж работы и являются представителями трудовых династий. Материал по теме Кто получил госпремии в области науки и техники: Токаев подписал указ Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами РК представителей трудовых династий в канун Дня Республики.

