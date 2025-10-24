#АЭС в Казахстане
Политика

Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах социальной политики Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на мероприятии по случаю Дня Республики, отметил, что за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что, согласно Конституции, Казахстан – социальное государство.

"Поэтому мы обязаны в полной мере исполнить эту очень ответственную и почетную миссию. Наша социальная стратегия должна быть эффективной и справедливой. Реализуется программа "Национальный фонд – детям", ставшая важным шагом в интересах подрастающего поколения. Мы стремимся стать передовой нацией".Касым-Жомарт Токаев

Для того чтобы превратиться в конкурентоспособную страну, заявил он, прежде всего, необходимо развивать образование и науку.

"Поэтому за последние пять лет объем средств, выделяемых на сферу образования, увеличился в три раза. Зарплата педагогов выросла в два раза. В настоящее время значительно укрепился статус профессии учителя. Открыто 1200 новых школ, значительная часть из которых была построена в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Приоритетное внимание уделяется поддержке отечественной науки. Объем средств на ее развитие за пять лет вырос в 5 раз. В стране открыты филиалы 33 престижных зарубежных университетов".Касым-Жомарт Токаев

Также приняты комплексные меры по улучшению здоровья нации.

"С 2020 года финансирование сферы здравоохранения выросло в три раза. Введено в строй 927 медицинских объектов. Средняя продолжительность жизни наших граждан превысила 75 лет".Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:02
Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики

Также во время выступления Токаев заявил, что Казахстан должен быть справедливым, безопасным, чистым и сильным государством.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
