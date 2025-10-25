Высокопоставленные представители Госдепа США посетят Казахстан

Специальный посланник по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау совершат рабочий визит в Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Госдепартамент США. "Посланник Гор и заместитель госсекретаря Ландау проведут встречи с представителями правительств Казахстана и Узбекистана, чтобы обсудить широкий спектр экономических и вопросов безопасности", – говорится в сообщении. По информации ведомства, визит отражает стремление Вашингтона развивать партнерство с государствами Центральной Азии и поддерживать диалог по вопросам стабильности и развития региона.

"Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с партнерами в Центральной Азии для укрепления отношений и расширения торгово-экономических связей. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия между нашими странами, а также отметим десятилетие партнерства США и Центральной Азии в рамках дипломатической платформы C5+1", – заключается в сообщении. Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева после важного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно транзита грузов, которое он сделал во время государственного визита в Казахстан.

