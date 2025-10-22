Пашинян поблагодарил Токаева после важного заявления Алиева в Астане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева после важного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно транзита грузов, которое он сделал во время государственного визита в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала новостного издания haqqin.az.

"Вчера Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг. Хочу также выразить слова благодарности президенту Казахстана и премьер-министру Грузии за их роль в достижении этой договоренности", – сказал Никол Пашинян на V форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Казахстан с государственным визитом 20-21 октября 2025 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

