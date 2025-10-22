#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Политика

Пашинян поблагодарил Токаева после важного заявления Алиева в Астане

премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 15:35 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил главу нашего государства Касым-Жомарта Токаева после важного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева касательно транзита грузов, которое он сделал во время государственного визита в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала новостного издания haqqin.az.

"Вчера Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг. Хочу также выразить слова благодарности президенту Казахстана и премьер-министру Грузии за их роль в достижении этой договоренности", – сказал Никол Пашинян на V форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Казахстан с государственным визитом 20-21 октября 2025 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 15:35
"Это очень важное событие": Токаев о госвизите Алиева в Казахстан

О том, с какими заявлениями выступили Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев перед СМИ по итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Это очень важное событие": Токаев о госвизите Алиева в Казахстан
12:18, 21 октября 2025
"Это очень важное событие": Токаев о госвизите Алиева в Казахстан
Пашинян заявил о готовности заключить с Алиевым соглашение о мире
19:55, 04 октября 2023
Пашинян заявил о готовности заключить с Алиевым соглашение о мире
Президенты Казахстана и Азербайджана подписали Совместное заявление
17:46, 10 апреля 2023
Президенты Казахстана и Азербайджана подписали Совместное заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: